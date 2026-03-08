Alexis Mac Allister könnte Liverpool schon im Sommer verlassen

Alexis Mac Allister steht weiterhin im Fokus von Real Madrid. Mehrere Berichte sehen den Weltmeister von Liverpool als eine der bevorzugten Optionen für eine künftige Verstärkung im Mittelfeld der Königlichen. Besonders geschätzt wird laut entsprechenden Einschätzungen seine taktische Flexibilität, die ihn zu einem vielseitig einsetzbaren Spieler im Zentrum macht.

Innerhalb der sportlichen Leitung in Madrid soll zudem die Überzeugung wachsen, dass Mac Allister langfristig eine Rolle als Nachfolger von Luka Modric übernehmen könnte. Verantwortliche des Klubs sollen insbesondere seinen Spielstil, seine Einstellung und seine Präsenz auf dem Platz hervorheben, die in manchen Punkten an den kroatischen Spielmacher erinnern. Deshalb wird der Argentinier intern regelmässig als mögliche strategische Verpflichtung diskutiert.

Auch die Vertragssituation sorgt für Aufmerksamkeit. Mac Allisters Vater Carlos Mac Allister erklärte gegenüber «Win Win», dass es derzeit keine Gespräche mit Liverpool über eine Vertragsverlängerung gebe. Gleichzeitig betonte er, dass sein Sohn sich beim englischen Klub wohlfühle und aktuell zufrieden sei. Wie sich seine Zukunft entwickelt, sei jedoch noch offen.