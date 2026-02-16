José Mourinho hat 3 Wünsche für Real Madrid

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 17:34
José Mourinho trifft in dieser Saison in den Champions League-Playoffs mit Benfica auf Real Madrid. Der portugiesische Starcoach hat weiterhin eine enge Verbindung zum spanischen Topklub.

Dort stand er selbst zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie. Er feierte einen Meistertitel und einen Erfolg in der Copa del Rey. Nach wie vor bedeutet der La Liga-Klub dem 63-Jährigen viel, wie er vor den beiden Playoff-Duellen in der Königsklasse klarstellt. Dabei formuliert Mourinho auf einer Pressekonferenz gleich drei Wünsche: «Ich will Real Madrid in der Champions League eliminieren. Aber ich wünsche mir auch, dass sie die Liga gewinnen. Und ich wünsche mir, dass Arbeloa für viele Jahre Trainer bleibt. Er ist ein echter Madridista.»

Mourinho kommt auch auf seine eigene Zeit bei Real zu sprechen und betont: «Ich bin einer der wenigen Trainer, die Real Madrid verlasen haben ohne entlassen worden zu sein. Als ich ging, sagte der Präsident: ‚Du hast das Schwierige geschafft, jetzt kommt das Einfache.'»

Mourinho betont, dass ihm die zahlreichen Champions League-Titel, die Real nach seiner Zeit eingeheimst hatte, Freude bereitet haben.

Nun steht er seinem Ex-Klub erst einmal als Kontrahent gegenüber. Am Dienstagabend steht das Hinspiel an.

