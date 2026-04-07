Kylian Mbappé drohen im Santiago Bernabeu Pfiffe der eigenen Fans

Der französische Torjäger Kylian Mbappé befindet sich bei Real Madrid in einer delikaten Situation. Die Fans könnten sich gegen den Topverdiener stellen und diesen sogar ausbuhen.

Grund dafür sind die jüngsten Auftritte des 27-Jährigen, der spätestens seit seiner Rückkehr nach der Verletzung überhaupt nicht überzeugen kann. Bei der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Mallorca letztes Wochenende tauchte er wieder während 90 Minuten unter und steuerte wenig bei. Laut «Marca» läuft Mbappé Gefahr vom erfolgsverwöhnten und sehr anspruchsvollen Real-Publikum ausgebuht zu werden. Unter Umständen droht ihm dieses Schicksal sogar schon beim Champions League-Spiel gegen den FC Bayern – falls dieses nicht nach Wunsch der Königlichen läuft.

Pfiffe gegen eigene Spieler sind im Santiago Bernabeu nichts Neues. Auch absolute Klubikonen wie Zinédine Zidane, Ronaldo und sogar Cristiano Ronaldo wurden in bestimmten Phasen ausgepfiffen. Mbappé könnte dasselbe Schicksal drohen.

Der Angreifer blickt auf eine bislang sehr komplizierte Saison zurück: Wegen Knieproblemen, die erst spät richtig diagnostiziert und behandelt wurden, war er lange Zeit nicht richtig fit. Seit der Rückkehr läuft es ihm nicht nach Wunsch. Der Abstecher zur Nationalmannschaft mit Reise in die USA war rein formtechnisch wohl auch nicht die beste Massnahme.