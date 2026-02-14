SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Wollen ihn behalten"

Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 11:26
Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

Arne Slot hat noch mal ausdrücklich darum geworben, dass Ibrahima Konaté den FC Liverpool unter keinen Umständen verlassen soll.

Der FC Liverpool will den auslaufenden Vertrag von Ibrahima Konaté in jedem Fall verlängern. «Wir sind mit ihm im Gespräch, das sagt schon alles über unsere Absichten», stellte Trainer Arne Slot an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel im FA Cup gegen Brighton (Samstag, 21 Uhr) klar. «Es ist klar, dass wir ihn gerne behalten würden, aber die Verhandlungen laufen noch. Also warten wir ab, wie sie ausgehen. Wir würden nicht verhandeln, wenn wir ihn nicht behalten wollten.»

Real Madrid soll sich unter anderem mit Konaté beschäftigen, der noch keine Entscheidung über seiner Zukunft getroffen haben soll. Virgil van Dijk und Konaté, die bei Liverpool in der Innenverteidigung gemeinsam auftreten, seien für den Verein unverzichtbar, schob Slot nach: «Diese beiden sind für uns unverzichtbar, nicht nur wegen ihrer Qualität, sondern auch wegen des Mangels an Alternativen, den wir hinter ihnen haben.»

Konaté spielt seit 2021 für Liverpool, kam damals von RB Leipzig an die Anfield Road. In dieser Saison hat der 26-Jährige zwar immer mal wieder Wackler drin, spielt allerdings eine mehr als solide Saison.

Wie sich der aktuelle Nationalspieler aus Frankreich entscheiden wird, bleibt noch offen. Im Falle eines ablösefreien Wechsels im Sommer würde Konaté definitiv ein horrendes Handgeld winken.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Bisher ein Flop

Real Madrid trifft Zukunftsentscheidung bei Alexander-Arnold

14.02.2026 - 12:31
"Wollen ihn behalten"

Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

14.02.2026 - 11:26
Sebastian Kehl äussert sich

BVB gibt Infos zu angeblicher Deadline bei Nico Schlotterbeck

14.02.2026 - 10:39
Vertrag läuft aus

Antonio Rüdiger hofft weiterhin auf Zukunft bei Real Madrid

13.02.2026 - 15:50
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Einigung erzielt

UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

11.02.2026 - 15:46
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 - 13:58
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Im Sommer

Knall in Madrid: Dani Carvajal hat entschieden, Real zu verlassen

10.02.2026 - 14:02
Gehen oder bleiben

Widersprüchliche Berichte um Sandro Tonali

8.02.2026 - 17:45