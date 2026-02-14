Liverpool-Coach Arne Slot will Ibrahima Konaté nicht gehen lassen

Arne Slot hat noch mal ausdrücklich darum geworben, dass Ibrahima Konaté den FC Liverpool unter keinen Umständen verlassen soll.

Der FC Liverpool will den auslaufenden Vertrag von Ibrahima Konaté in jedem Fall verlängern. «Wir sind mit ihm im Gespräch, das sagt schon alles über unsere Absichten», stellte Trainer Arne Slot an der Pressekonferenz vor dem Heimspiel im FA Cup gegen Brighton (Samstag, 21 Uhr) klar. «Es ist klar, dass wir ihn gerne behalten würden, aber die Verhandlungen laufen noch. Also warten wir ab, wie sie ausgehen. Wir würden nicht verhandeln, wenn wir ihn nicht behalten wollten.»

Real Madrid soll sich unter anderem mit Konaté beschäftigen, der noch keine Entscheidung über seiner Zukunft getroffen haben soll. Virgil van Dijk und Konaté, die bei Liverpool in der Innenverteidigung gemeinsam auftreten, seien für den Verein unverzichtbar, schob Slot nach: «Diese beiden sind für uns unverzichtbar, nicht nur wegen ihrer Qualität, sondern auch wegen des Mangels an Alternativen, den wir hinter ihnen haben.»

Konaté spielt seit 2021 für Liverpool, kam damals von RB Leipzig an die Anfield Road. In dieser Saison hat der 26-Jährige zwar immer mal wieder Wackler drin, spielt allerdings eine mehr als solide Saison.

Wie sich der aktuelle Nationalspieler aus Frankreich entscheiden wird, bleibt noch offen. Im Falle eines ablösefreien Wechsels im Sommer würde Konaté definitiv ein horrendes Handgeld winken.