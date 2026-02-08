SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 17:28
Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

Die Zukunft von Ibrahima Konaté beim FC Liverpool ist weiter offen. Der Vertrag des französischen Innenverteidigers läuft im Sommer 2026 aus, eine Einigung über eine Verlängerung steht bislang aus. Nach Informationen von Transfer-Insider Nicolò Schira hat Real Madrid dem 26-Jährigen bereits ein Angebot vorgelegt und ihm einen Vertrag über fünf Jahre in Aussicht gestellt.

Auch weitere Quellen bestätigen das erneute Interesse der Königlichen. So berichtet Matteo Moretto, dass sich Real Madrid nach Konatés Vertragssituation erkundigt habe. Hintergrund ist demnach, dass sich Madrids ursprüngliches Transferziel Dayot Upamecano offenbar für eine Verlängerung beim FC Bayern entschieden hat.

Konaté darf aufgrund der auslaufenden Vertragslaufzeit bereits mit Klubs außerhalb der Premier League sprechen. Real Madrid soll laut «ESPN» darauf hoffen, den Abwehrspieler perspektivisch ablösefrei zu verpflichten. Beobachter verweisen dabei auf Parallelen zum Fall Antonio Rüdiger, bei dem die Madrilenen zunächst Abstand nahmen und später erfolgreich zuschlugen.

