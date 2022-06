Die Real-Profis kassieren für das Double eine dicke Prämie

Real Madrid feiert mit dem Titelgewinn in der spanischen Meisterschaft und dem Sieg in Champions League in dieser Saison den totalen sportlichen Triumph. Die Profis dürfen sich über dicke Prämien freuen.

Nach Angaben von “Mundo Deportivo” kassieren die Spieler für den Titel in der Meisterschaft einen Bonus von jeweils 500’000 Euro. Dazu kommen noch einmal 800’000 Euro für den Sieg in der Champions League. Insgesamt darf sich also jeder Profi über eine satte Prämie von 1,3 Mio. Euro freuen.

Auch Trainer Carlo Ancelotti darf sich freuen. Durch den Double-Gewinn erhält er eine halbe Million Euro extra.

psc 1 Juni, 2022 16:51