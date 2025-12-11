Real Madrid hat bereits über die Zukunft von Xabi Alonso entschieden

Wie weiter bei Real Madrid? Spanische Medien berichteten, dass die Partie gegen Manchester City für Xabi Alonso ein Endspiel war. Offenbar hält die Klubleitung aber an ihm fest.

Am Donnerstagmorgen gab es laut "indykaila News" ein Teams-Meeting zwischen dem Aufsichtsrat und dem 44-jährigen Trainer. Dabei ging es um die aktuelle Form und den Zustand der Mannschaft. Die rund einstündige Sitzung endete mit dem Beschluss Xabi Alonso im Amt zu belassen. Eine sofortige Entlassung steht nicht an.

Die Partie gegen City ging am Abend zuvor zwar 1:2 verloren, allerdings zeigte sich das ersatzgeschwächte Real durchaus kampfstark. Die Einstellung stimmte und nach der Partie stellen sich gleich mehrere Profis vor den Trainer. Dies hat die Entscheidung der Real-Klubleitung sicherlich entsprechend beeinflusst. Der Druck bleibt aber hoch: Am Sonntagabend steht für Real bei Deportivo Alaves in La Liga ein Auswärtsspiel an. Ohne Sieg wird es für Alonso extrem dünn.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 10:04