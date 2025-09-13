Xabi Alonso will Franco Mastantuono nicht schon wieder abgeben

Franco Mastantuono würde Real Madrid bei der Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft mehrere Wochen fehlen. Xabi Alonso würde den Neuzugang am liebsten behalten.

Xabi Alonso hat kein Interesse daran, dass Franco Mastantuono Real Madrid die kommenden Wochen aufgrund der Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft, die vom 27. September bis 19. Oktober in Chile stattfindet, fehlen wird.

"Wenn es nach uns geht, bleibt Mastantuono hier und fährt nicht mit Argentinien zur U20-WM", sagte Real-Trainer Alonso während einer Presskonferenz. Der 18-jährige Mastantuono ist erst in diesem Sommer zu Real gewechselt und stand bereits in zwei von drei Meisterschaftsspielen in der Startelf.

Alonso ist also offenkundig grosser Mastantuono-Fan. Das Veto des Madrider Übungsleiters bringt im Fall der Fälle allerdings nicht viel. Laut den FIFA-Statuten sind Klubs dazu verpflichtet, ihre Spieler für ihre Nationalmannschaften abzustellen.

Und Diego Placente, der in Argentinien die U20 betreut, hat bereits anklingen lassen, dass er ungern auf Mastantuono verzichten möchte.

