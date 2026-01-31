SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Noch alles offen

Ersatz für Jeremie Frimpong: Liverpool erkundigt sich nach Denzel Dumfries

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 31 Januar, 2026 12:11
Jeremie Frimpong wird Liverpool verletzungsbedingt einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Die Reds fragen deshalb wegen Denzel Dumfries an.

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus. Beim FC Liverpool wird allerdings davon ausgegangen, dass Jeremie Frimpong sogar bis zu drei Monate nicht zur Verfügung steht. Eine Muskelverletzung verhindert einen zeitnahen Einsatz.

Die Reds schliessen deshalb nicht aus, noch mal auf dem Transfermarkt tätig zu werden – und haben sich deshalb laut Informationen der Redaktion von Gianluca Di Marzio nach Denzel Dumfries erkundigt.

Mehr als eine lose Erkundigung scheint dabei bisher allerdings nicht rausgekommen zu sein. Das Problem: Dumfries fehlt Inter Mailand momentan ebenfalls verletzt, wird aber bei weitem nicht so lange ausfallen wie Frimpong.

Dumfries war zu Beginn der Saison noch gesetzt, pausierte dann aber aufgrund von Sprunggelenksproblemen, die schlussendlich einen operativen Eingriff zur Folge hatten.

