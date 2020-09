Nur ein Jahr nach seiner Ankunft bei den Nerazzurri zieht der 34-Jährige weiter und wechselt ablösefrei nach Cagliari. Dort unterzeichnet Godin einen Vertrag über drei Jahre bis 2023. In seinem neuen Klub soll der Kapitän der urugayischen Nationalmannschaft sofort eine Leaderrolle übernehmen.

— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020