Neues Meeting zwischen Juventus Turin und Kenan Yildiz

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 11:07
Juventus Turin beweist bei Kenan Yildiz einen langen Atem. Es sind angeblich neue Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung angesetzt worden.

Juventus Turin ist hinsichtlich der Vertragsverlängerung mit Kenan Yildiz beinahe am Ziel angekommen, letzte Details gilt es in dieser Causa allerdings noch zu klären. Hierfür ist ein möglicherweise finales Meeting anberaumt worden.

Nach Angaben des Journalisten Nicolò Schira wird in den nächsten Tagen ein neues Treffen zwischen Juve und den Yildiz-Vertretern stattfinden. Bei dem anberaumten Tête-à-Tête soll eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre besprochen werden.

Yildiz soll im Rahmen dessen eine Gehaltserhöhung auf sechs Millionen Euro netto im Jahr offeriert werden. Die Alte Dame hat schon länger den Wunsch, den Topstar langfristig an sich zu binden.

Der erst 20-Jährige ist längst auf dem Weg, um sich zum neuen Superstar der Branche aufzuschwingen. Yildiz spielt mit acht Toren und fünf Vorlagen in 22 Spielen der Serie A eine fantastische Saison. Sein aktueller Vertrag läuft 2029 aus.

