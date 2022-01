Lorenzo Insigne trifft in dieser Woche die Toronto-Verantwortlichen

Der Wechsel des italienischen Nationalspielers Lorenzo Insigne von Napoli zum Toronto FC könnte in dieser Woche vereinbart werden.

Wie italienische Medien berichten, steht am Freitag ein wegweisendes Treffen zwischen den Parteien an. Insigne will die aktuelle Saison noch in Neapel beenden. Im Sommer soll dann der Wechsel in die MLS folgen. Dem 30-Jährigen winkt laut Fabrizio Romano ein Jahressalär von 11 Mio. Euro plus bis zu 4,5 Mio. Euro Boni.

Der Transfer kann ablösefrei erfolgen, da Insignes Vertrag bei seinem Stammklub Napoli zum Saisonende ausläuft.

psc 3 Januar, 2022 10:03