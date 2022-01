Alex Frei will einen FCB-Youngster nach Winterthur holen

Alex Frei hat in dieser Woche seine Arbeit als Trainer des FC Winterthur aufgenommen. Der Nati-Rekordtorschütze möchte noch Verstärkungen für seine neue Mannschaft engagieren. Unter anderem von seinem Ex-Verein FC Basel.

Gemäss einem Bericht des “Landboten” steht Stürmer Tician Tushi im Fokus von Frei und des FCW. Der 20-jährige Mittelstürmer kommt derzeit vorwiegend in der U21 der Bebbi zum Einsatz. In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres war er an den FC Wil verliehen und arbeitete da bereits mit Frei zusammen. Dieser scheint von den Fähigkeiten des Youngsters überzeugt und möchte ihn nun nach Winterthur holen. Tician Tushi steht beim FCB bis 2023 unter Vertrag.

psc 6 Januar, 2022 09:32