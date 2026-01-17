FC Basel verzeichnet Abgang – Adrian Leon Barisic auf dem Weg nach Portugal

Adrian Leon Barisic und der FC Basel werden offenbar in Kürze getrennte Wege gehen. Der Innenverteidiger steht unmittelbar vor dem Wechsel nach Portugal.

Zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel zum FC Basel wird Adrian Leon Barisic seinen Dienst bei Rotblau quittieren. Nach Informationen des Journalisten Lorenzo Lepore steht der SC Braga unmittelbar bevor, den Deal über die Bühne zu bringen.

Der Erstligist aus Portugal ist sich demnach mit dem FCB und Barisic bereits über einen Wechsel einig. Lediglich die medizinischen Untersuchungen stehen noch aus, um den Transfer final abzuschliessen.

Barisic war in dieser Saison nicht gesetzt beim FCB, die Konkurrenz hat ihm im Abwehrzentrum den Rang abgelaufen. In den letzten Wochen kam er in der Super League nicht über einen Bankplatz hinaus.

Mit reichlich Spielpraxis vollzieht Barisic seine Veränderung also nicht – seit Ende November hat er in der Super League kein einziges Spiel mehr absolviert.

Dem 24-Jährigen hatten sich schon im vergangenen Sommer zahlreiche Wechseloptionen geboten, zu einem Transfer kam es am Ende aber nicht. Das wird sich demnächst ändern. Wie viel Ablöse der FC Basel einnehmen wird, bleibt offen. Barisics Vertrag läuft noch bis 2027.