Letzter Burgener-Auftritt? FC Basel beruft kurzfristige Pressekonferenz ein

Der FC Basel hat kurzfristig zu einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag geladen. Dabei soll es aber nicht um den andauernden Machtkampf zwischen Präsident Bernhard Burgener und David Degen gehen.

Dies teilen die Bebbi in ihrer Einladung an die Medien jedenfalls mit. Es wird explizit betont, dass lediglich die Geschäftszahlen des Jahres 2020 besprochen und ein Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 gegeben wird. Allerdings könnte die kurzfristige Ansetzung auf ein baldiges Abtreten der aktuellen Klubleitung hindeuten. Diese will und muss die Geschäftszahlen des Vorjahres möglicherweise noch veröffentlichen und kommentieren, ehe die neue Führungscrew an Bord tritt.

David Degen hat in dieser Woche sein Angebot für die Übernahme der Anteile von Klubboss Bernhard Burgener eingereicht. Die beiden unterhielten sich im Büro des amtierenden Präsidenten.

psc 26 März, 2021 10:02