Auf dem Weg in die Schweiz: Carbonell vor Luzern-Wechsel?

Nach einigen hochkarätigen Abgängen schlägt der FC Luzern wahrscheinlich noch mal auf dem Transfermarkt zu. Der beim FC Barcelona ausgebildete Alex Carbonell ist schon auf dem Weg in die Schweiz.

Alex Carbonell könnte binnen kurzem einen Vertrag beim FC Luzern unterzeichnen. Nachdem der spanische Journalist Gerard Romero getwittert hatte, dass sich Carbonell mit dem FC Valencia auf eine Vertragsauflösung geeinigt habe und Luzern unmittelbar vor dem Transfer stehe, sorgt der Mittelfeldspieler für das nächste Indiz.

Carbonell ist bereits mit dem Auto auf dem Weg in die Schweiz. Dies wird bei der Durchsicht seines Instagram-Kanals ersichtlich. Dort hatte der 23-Jährige in seinen Storys ein Foto hochgeladen und mit dem Zusatz versehen: “Road to Switzerland”.

Im Sommer 2019 wechselte Carbonell zum FC Valencia, spielte dort aber kein einziges Mal, weil er postwendend an Fortuna Sittard verliehen wurde. In den Niederlanden fiel Carbonell mit einer Sprunggelenksverletzung lange aus, spielte sich dann bis zum Corona-Abbruch aber fest.

Das Fussballer-Einmaleins lernte Carbonell übrigens in der weltberühmten Akademie La Masia des FC Barcelona. Für Barça absolvierte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Spaniens Partien in der U19 sowie der zweiten Mannschaft. In der Copa del Rey durfte er sogar mal für die Profis spielen.

aoe 27 September, 2020 17:11