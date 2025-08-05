Luzern kassiert dank dem Jashari-Wechsel zu Milan ab

Der FC Luzern profitiert vom anstehenden Wechsel von Ardon Jashari zu Milan ebenfalls.

Die Innerschweizer haben sich beim Verkauf des Mittelfeldspielers an den FC Brügge vor Jahresfrist gemäss "Nau.ch" eine Weiterverkaufsbeteilung in Höhe von 5 Prozent gesichert. Der FCL wird dank dem Jashari-Transfer wohl noch einmal rund 1,5 Mio. Euro kassieren. Brügge überwies beim Transfer bereits 6 Mio. Euro in die Zentralschweiz.

Bei Milan unterschreibt der Schweizer Nationalspieler für die kommenden fünf Jahre. Im Mittelfeldzentrum will der 23-Jährige sofort einen fixen Platz einnehmen. Die Rossoneri haben dort mit Luka Modric und Samuele Ricci in diesem Sommer bereits zwei weitere Neuzugänge geholt.

psc 5 August, 2025 17:13