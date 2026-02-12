SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kessler geht ins Wallis

Ein Aarau-Verteidiger wechselt in die Super League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 11:32
Der FC Aarau verliert seinen Rechtsverteidiger Ryan Kessler an einen Super League-Klub.

Der FC FC Sion sichert sich die Dienste am 20-Jährigen. Die Walliser sahen auf der rechten Abwehrseite Bedarf, da Trainer Didier Tholot lediglich Numa Lavanchy (32) zur Verfügung steht. Ryan Kessler ist ein Eigengewächs des FC Aarau und war bislang ausschliesslich für die Aargauer tätig. 2023 feierte er sein Profidebüt. In dieser Spielzeit war er auf der rechten Seite als Schienenspieler im 3-5-2-System lange Zeit gesetzt. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung.

Kessler unterschreibt im Wallis einen Vertrag bis 2029. Er kann auch als Innenverteidiger auflaufen und ist amtierender Schweizer Nachwuchsnationalspieler.

