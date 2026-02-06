18-jährige FCZ-Verteidigerin wechselt nach Polen

Bei den FC Zürich Frauen kommt es zu einem sofortigen Abgang: Die 18-jährige griechische Verteidigerin Marina Theodoraki verlässt den Verein.

Die junge Abwehrspielerin wechselt nach Polen zu GKS Katowice. Erst im Sommer des vergangenen Jahres stiess Theodoraki aus ihrer Heimat, von OFI Kreta zu den Zürcherinnen. Sie bestritt in der Folge allerdings lediglich in der ersten Runde des Schweizer Cups beim 15:0-Sieg gegen den FC Mutschellen eine Partie. In der Women’s Super League stand sie nicht auf dem Platz.

Nun nimmt die Verteidigerin in Polen eine neue Herausforderung an.