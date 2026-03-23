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Bei den U20-Defensivspezialisten

Tsawa vom FCZ & Bacanin vom FCB sind europaweit in einer Sparte vorne

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 15:50
Tsawa vom FCZ & Bacanin vom FCB sind europaweit in einer Sparte vorne

Die beiden Youngster Cheveyo Tsawa (19) und Andrej Bacanin (19) sind zurzeit beim FC Zürich bzw. beim FC Basel im defensiven Mittelfeld gesetzt. Beiden gelingt es aber immer wieder auch entscheidende offensive Akzente zu setzen.

Dies zeigt eine Auswertung der Statistikexperten des CIES aus Neuenburg. Sie offenbart, dass sowohl Tsawa wie auch Bacanin im Vergleich von zehn europäischen Ligen der zweithöchsten Klasse (Schweiz, Österreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Israel, Niederlande, Portugal, Schottland, Türkei) mit am meisten entscheidende Pässe für Torabschlüsse aus sehr guten Positionen geben. Tsawa kommt im Schnitt auf einen Wert von 1,25 «Todes-Pässen» pro 90 Minuten. Bei Bacanin sind es 1,11. Damit liegt das Duo hinter Christ Inao Oulaï (1,56 / Trabzonspor), Givairo Read (1,41 / Feyenoord) und Christos (1,34 / Olympiakos) auf den Rängen 4 & 5. Berücksichtigt wurden nur Defensivspieler in einem Alter von weniger als 20 Jahren.

Wenig erstaunlich sind die beiden Profis der Super League längst ausländischen Klubs aufgefallen. Tsawa bereitet, wie von 4-4-2.ch berichtet, im Sommer einen Wechsel ins Ausland vor.

Der serbische Nachwuchsnationalspieler Bacanin stiess erst im vergangenen Sommer zum FCB und steht da noch bis 2030 unter Vertrag. Den Stammplatz im Mittelfeld hat er sich Ende des vergangenen Jahres bzw. Anfang dieses Jahres gekrallt. Wie lange er noch am Rheinknie spielen wird, ist ungewiss. Auch er dürfte mittelfristig den Gang in eine europäische Top 5-Liga anstreben.

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