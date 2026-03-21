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Exklusiv: Cheveyo Tsawa treibt FCZ-Abgang voran

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 März, 2026 09:30
Exklusiv: Cheveyo Tsawa treibt FCZ-Abgang voran

Cheveyo Tsawa dürfte im Sommer für den FCZ zum Goldesel werden – ein Transfer nach dieser Saison wird hinter den Kulissen vorangetrieben.

Im vergangenen Wintertransferfenster war um Cheveyo Tsawa lebhafte Bewegung – gepoltert wurde vor allem im Rahmen eines möglichen Vereinswechsels. Der FC Zürich und der Pisa Sporting Club sollen sich sogar schon auf einen Transfer von Tsawa verständigt haben, der schlussendlich aber doch nicht durchgeführt wurde.

Mit einem halben Jahr Verspätung dürfte es aber so weit sein. Nach Informationen von 4-4-2.ch treibt Tsawa seinen FCZ-Abgang im Hintergrund voran. Für die sich in finanzieller Schieflage befindlichen Zürcher könnte der 19-Jährige im Sommer somit zum Goldesel werden.

Zunächst hat sich Tsawa in seinem engen Umfeld neu aufgestellt. Die renommierte Beratungsagentur Wasserman hat er verlassen und lässt sich seit Kurzem vom Branchen-Grandseigneur Giacomo Petralito vertreten. Dieser sondiert bereits den Markt. Petralito soll dabei helfen, einen neuen Verein für Tsawa zu finden.

Topligen-Klubs beobachten FCZ-Juwel Cheveyo Tsawa

«Es ist definitiv mein Ziel, irgendwann den Schritt in eine Top-5-Liga zu machen», sagte Tsawa Mitte Dezember im Gespräch mit dem «Blick». «Aber jetzt schaue ich noch nicht so weit. Wir wollen mit dem Team die letzten Spiele des Jahres gewinnen. Danach geht es darum, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Und ich selber versuche, jeden Tag ein Prozent besser zu werden.»

Der aktuelle U21-Nationalspieler der Schweiz weckt nach Informationen von 4-4-2.ch in sämtlichen europäischen Topligen Interesse. Es gibt dort viele Klubs, die Tsawa unter Beobachtung halten. Eine wirklich konkrete Spur gibt es Stand jetzt allerdings noch nicht.

Das Zürcher Preisschild für den Sommer liegt nach aktuellem Stand bei mindestens fünf Millionen Franken – Tendenz eher steigend. Tsawas FCZ-Vertrag ist noch langfristig bis 2030 gültig.

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