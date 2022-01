Neuer Portugiese für GC: Bruno Jordão ist da

Die Grasshoppers präsentieren einen weiteren portugiesischen Neuzugang: Von Partnerklub Wolverhampton wird Mittelfeldspieler Bruno Jordão leihweise bis Ende Saison übernommen.

Der 23-jährige Spielmacher ist am Sonntag in Zürich gelandet und steht Trainer Giorgio Contini ab sofort zur Verfügung. Er wechselte im Sommer 2019 für 6 Mio. Pfund von Lazio zu den Wolves, konnte sich dort im Profiteam aber nicht etablieren. Nun wird Jordão erst einmal Spielpraxis in der Super League sammeln.

GC-Sportchef Seyi Olofinjana sagt zum Transfer: “Jordão entspricht genau unserem Anforderungsprofil. Er ist ein Box-to-Box Mittelfeldspieler, der über ausgeprägte technische Fähigkeiten verfügt. Wir sind glücklich, dass wir uns mit den Wolves einigen konnten, um ihn nach Zürich zu bringen. Er besitzt grosses Potential, welches er hoffentlich bei GC in vollem Umfang entfalten kann.”

psc 31 Januar, 2022 16:21