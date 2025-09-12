Meschack Elia erhält in der Türkei Konkurrenz durch Augsburg-Stürmer Steve Mounié

Der türkische Erstligist Alanyaspor führt am Deadline Day eine Transferoffensive durch. Neben Meschack Elia wird für die Offensive auch Steve Mounié geholt.

Der 30-jährige Angreifer aus Benin wird vorerst bis Saisonende vom FC Augsburg an Alanyaspor ausgeliehen. Sein Kontrakt beim FCA läuft bis 2027 weiter. Mounié spielte in den Planungen von Augsburgs Trainer Sandro Wagner keine Rolle mehr, was den Transfer ermöglicht hat. Bei seinem neuen Klub wird er unter anderem mit Ex-YB-Stürmer Meschack Elia um einen Platz im Angriff kämpfen. Der Kongolese wechselte fix zu den Türken.

Alanyaspor gibt am Deadline Day ausserdem auch noch die Verpflichtung des brasilianischen Flügelspielers Ruan bekannt.

psc 12 September, 2025 14:23