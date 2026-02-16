YB findet einen Abnehmer für den glücklosen Sergio Cordova

Die Young Boys finden wohl einen Abnehmer für den zuletzt glücklos agierenden Stürmer Sergio Cordova.

Der 28-jährige Venezolaner wechselt laut US-Journalist Tom Bogert voraussichtlich zu St. Louis City in die MLS. Der Klub, bei dem unter anderem der Schweizer Keeper Roman Bürki beschäftigt ist, wird Cordova wohl mit einer Kaufoption ausleihen. Vertraglich ist der Stürmer derzeit noch bis 2029 an YB gebunden. Zuletzt zeigte er vor dem Tor einige Schwächen. Er steht in 33 Pflichtspielen in dieser Saison bei «nur» zwei Treffern.

YB ersetzt Cordova durch Bundesliga-Stürmer Samuel Essende, der in Bern seinerseits bis 2029 unterschrieben hat.