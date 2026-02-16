SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In den USA

YB findet einen Abnehmer für den glücklosen Sergio Cordova

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 21:47
YB findet einen Abnehmer für den glücklosen Sergio Cordova

Die Young Boys finden wohl einen Abnehmer für den zuletzt glücklos agierenden Stürmer Sergio Cordova.

Der 28-jährige Venezolaner wechselt laut US-Journalist Tom Bogert voraussichtlich zu St. Louis City in die MLS. Der Klub, bei dem unter anderem der Schweizer Keeper Roman Bürki beschäftigt ist, wird Cordova wohl mit einer Kaufoption ausleihen. Vertraglich ist der Stürmer derzeit noch bis 2029 an YB gebunden. Zuletzt zeigte er vor dem Tor einige Schwächen. Er steht in 33 Pflichtspielen in dieser Saison bei «nur» zwei Treffern.

YB ersetzt Cordova durch Bundesliga-Stürmer Samuel Essende, der in Bern seinerseits bis 2029 unterschrieben hat.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Auch Besuch aus Lugano

Exklusiv: Bellinzona lädt YB-Talent zum Probetraining ein
Mehr entdecken
In den USA

YB findet einen Abnehmer für den glücklosen Sergio Cordova

16.02.2026 - 21:47
Samuel Essende

YB schnappt sich für 3,5 Millionen einen Bundesliga-Stürmer

16.02.2026 - 21:23
Augsburg-Stürmer

YB holt sich kurz vor Transferschluss wohl noch Samuel Essende

16.02.2026 - 16:31
War sehr knapp

YB wäre beinahe an ausländische Investoren verkauft worden

16.02.2026 - 13:49
Klares Ziel

YB will Kunstrasen so rasch wie möglich durch Naturrasen ersetzen

16.02.2026 - 12:13
Sedi Kinteh

Der FC Basel & YB jagen denselben Verteidiger aus Gambia

10.02.2026 - 12:14
Neuzugang

YB legt hinten rechts mit Nationalspieler Yan Valery nach

9.02.2026 - 13:40
Verhandlungen laufen

YB heiss auf Rechtsverteidiger aus Schweden

7.02.2026 - 09:06
Vertrauen gewonnen

Ex-YB-Profi Zachary Athekame brilliert bei Milan-Startelfeinsatz

4.02.2026 - 14:53
Verstärkungen

YB sucht noch 2 Verteidiger: Diese Namen kursieren

3.02.2026 - 17:48