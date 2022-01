YB ist immer noch an Kevin Rüegg dran

Die Young Boys wollen auf dem Transfermarkt auch auf der Seite der Zugänge noch einmal aktiv werden. Ein Kandidat ist weiterhin Kevin Rüegg.

Mit dem früheren FCZ-Junior beschäftigt sich Sportchef Christoph Spycher schon eine ganze Weile. Rüegg schloss sich im September 2020 Hellas Verona an. Auch wegen wiederkehrenden Verletzungsproblemen schaffte er den Anschluss bzw. Sprung zum Stammspieler beim Serie A-Klub allerdings nie. Medienberichten zufolge steht nun ein Wechsel an. Ein Transfer zu YB seine eine Option. Auch eine Leihe zu einem Klub in die Serie B sei im Gespräch.

Rüegg steht bei Hellas Verona bis 2025 unter Vertrag. Die Berner könnten den Rechtsfuss unter Umständen mit Kaufoption bis im Sommer ausleihen.

