YB-Profi Malik Deme spielt auch nächste Saison in der Challenge League

YB-Stürmer Malik Deme wird auch die kommende Saison in der Challenge League verbringen.

Der 20-Jährige verbrachte bereits die abgelaufene Saison in der zweithöchsten Spielklasse. Zunächst bei Stade Nyonnais und ab Februar beim FC Vaduz. In insgesamt 26 Challenge League-Spielen erzielte Deme zwei Treffer. Nun schliesst er sich Xamax an.

Der frühere GC-Junior steht bei YB noch bis 2027 unter Vertrag. Die kommende Spielzeit kickt er aber erst einmal in Neuenburg.

psc 19 Juni, 2025 18:54