FIFA führt neuen Friedenspreis ein - für Donald Trump?

Die FIFA wird am 6. Dezember erstmalig einen neun eingeführten Friedenspreis vergeben. US-Präsident Donald Trump könnte erster Titelträger werden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino höchstpersönlich wird den FIFA-Friedenspreis "Fussball vereint die Welt" Anfang Dezember vergeben. Mit diesem künftig jährlich vergebenen Preis sollen Personen geehrt werden, "die sich besonders für die Wahrung des Friedens einsetzen und damit Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen", schreibt der Weltverband auf seiner Webseite.

"In einer zunehmend unruhigen und gespaltenen Welt müssen wir die herausragenden Verdienste all jener anerkennen, die sich dafür einsetzen, Konflikte zu beenden und Menschen im Zeichen des Friedens zusammenzubringen", sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er führt aus: "Fussball steht für ein friedliches Miteinander. Mit dem FIFA-Friedenspreis werden im Namen der gesamten globalen Fussballgemeinschaft die enormen Anstrengungen jener gewürdigt, die Menschen vereinen und damit Hoffnung für künftige Generationen schaffen."

Es wird intensiv darüber spekuliert, dass Infantino den Preis am 6. Dezember an Donald Trump vergeben wird. Die beiden haben sich in jüngerer Vergangenheit, auch wegen der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, mehrmals getroffen und scheinbar auch angefreundet. Trump hätte zuletzt eigentlich gerne den Friedensnobelpreis bekommen. Dieser wurde ihm jedoch nicht übergeben. Stattdessen könnte er nun von der FIFA gewürdigt werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino)

Peter Schneiter 6 November, 2025 12:59