FIFA gibt Lostöpfe für die WM-Auslosung bekannt

Die FIFA hat die Lostöpfe für die anstehende WM-Auslosung am 5. Dezember bekanntgegeben. Die Schweiz befindet sich wie erwartet im zweiten von vier Töpfen.

Im ersten Topf landen die drei Gastgeber USA, Mexiko und Kanada plus die gemäss Weltrangliste bestklassierten Nationen wie Spanien, Argentinien, Frankreich, England oder auch Deutschland.

Alle vier Töpfe sind bunt gemischt, was die Zugehörigkeit der interkontinentalen Verbände anbelangt. Bei der Auslosung wird es dann aber Restriktionen geben: Mit Ausnahme von Europa können in der Gruppenphase keine Nationen aus dem gleichen Verband aufeinandertreffen.

Für die K.o.-Phase kommt dann ein System mit einer Setzliste, wie man es bei Auslosungen von Tennisturnieren kennt, zur Anwendung: Die gemäss Weltrangliste besten Nationen können so tendenziell erst im späteren Verlauf des Turniers aufeinandertreffen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Teams ihre jeweiligen Gruppen gewinnen.

Die Töpfe für die Auslosung

Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Holland, Belgien, Deutschland

Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien

Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland, europäische Play-offs A, B, C und D, FIFA-Play-off-Turnier 1 und 2

Peter Schneiter 25 November, 2025 20:07