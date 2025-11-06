Galatasaray hat einen Messi-Traum

Galatasaray träumt ganz gross: Lionel Messi soll an den Bosporus geholt werden, wenn es nach den Vereinsverantwortlichen geht.

Der Süper Lig-Klub hat in den vergangenen Jahren durch mehrere spektakuläre Transfers auf sich aufmerksam gemacht. Im vergangenen Sommer stiessen beispielsweise Leroy Sané und Ilkay Gündogan zu Galatasaray. Zudem konnte Victor Osimhen fix von Napoli verpflichtet werden. Bei diesen Neuzugängen soll es nicht bleiben. In Istanbul wird nun sogar von Lionel Messi geträumt.

Wie "Fotomac" berichtet, möchte Gala den Profi von Inter Miami bereits im Januar verpflichten - auf temporärer Basis. Messi soll demnach während der MLS-Pause für vier Monate an den Bosporus kommen und sich dort auch ideal für die WM im kommenden Jahr vorbereiten. Berater sollen hinter den Kulissen bereits an einem Transfer des 38-jährigen Superstars arbeiten.

Messi hat gerade erst vor zwei Wochen seinen Vertrag in Miami bis Ende 2028 verlängert. Eine Ausleihe wäre aber theoretisch möglich.

Peter Schneiter 6 November, 2025 12:43