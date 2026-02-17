SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Ich liebe es"

Victor Osimhen setzt Statement zu seiner Zukunft

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 12:19
Victor Osimhen spielt seit mittlerweile anderthalb Jahren für Galatasaray. Im vergangenen Sommer hat der türkische Klub den 27-jährigen Nigerianer für 75 Mio. Euro fix übernommen. Der Stürmer betont, dass er sich in Istanbul rundum glücklich fühlt.

«Ich bin bei einem Verein und in einer Stadt, die ich absolut liebe», sagt er vor dem Duell mit Juventus in den Champions League-Playoffs der «Gazzetta dello Sport». Vertraglich ist Osimhen bis 2029 an die alte Dame gebunden. «Ich bin glücklich, auf meinem Weg bei Galatasaray gelandet zu sein. Es gibt nichts Vergleichbares, die liebe der Fans», führt der Torjäger aus. In der Vergangenheit gab es saudische Abwerbeversuche. Diese verpufften aber jeweils sehr schnell. In absehbarer Zeit scheint ein Abgang Osimhens bei Galatasaray kein Thema zu sein.

Die Ambitionen des Nationalspielers sind gross: «Wir haben es in der Heimat grossartig gemacht, jetzt ist es Zeit unsere Qualität in Europa zu zeigen.» Mit Galatasaray will Osimhen unbedingt in die Achtelfinals einziehen. Die Hürde Juventus ist hoch. Den Gegner kennt er aus seiner Zeit mit Napoli in der Serie A natürlich bestens.

