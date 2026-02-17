Galatasaray buhlt weiterhin aktiv um Hakan Calhanoglu

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Trainer lockt ihn

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 09:59
Galatasaray buhlte bereits im Winter um den türkischen Spielmacher Hakan Calhanoglu. Die Bemühungen gehen im Hinblick auf die kommende Saison weiter.

Trainer Okan Buruk wünscht sich den 32-jährigen Spielmacher im eigenen Team, wie er der «Gazzetta dello Sport» erzählt: «Ich kenne Hakan seit 15 Jahren, er ist ein Fan von Gala und unsere Fans würden ihn gerne hier sehen. Sagen wir mal so: wir erwarten ihn mit offenen Armen.» Vorerst steht Calhanoglu bei Inter Mailand noch bis 2027 unter Vertrag. Schon mehrfach wurde über einen möglichen Wechsel des Mittelfeldprofis in die Süper Lig spekuliert.

Buruk kennt Calhanoglu noch persönlich aus der Zeit des früheren Bundesliga-Profis in der türkischen Junioren-Nationalmannschaft. Mittlerweile ist Buruk seit vier Jahren Coach bei Galatasaray. Die Mannschaft führ die heimische Liga mit drei Punkten Vorsprung vor Fenerbahçe an. Ob nächste Saison auch Calhanoglu in Istanbul spielt, ist noch unklar.

