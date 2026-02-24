SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Gegen Galatasaray

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 15:01
Juve-Coach Spalletti könnte Stammgoalie Di Gregorio degradieren

Michele Di Gregorio könnte seinen Posten als Stammkeeper bei Juventus im Rückspiel der Champions League-Playoffs gegen Galatasaray verlieren.

Trainer Luciano Spalletti erwägt den 28-jährigen Italiener am Mittwochabend nach der 2:5-Pleite im Hinspiel laut «Gazzetta dello Sport» auf die Ersatzbank zu setzen. Zuletzt hat Di Gregorio geschwächelt: Sowohl im Hinspiel in Istanbul, wie auch in den Ligaspielen gegen Inter Mailand und zuletzt Como hat er gepatzt. Die Konsequenz könnte sein, dass Mattia Perin weitere Einsatzchancen erhält. Der 33-Jährige hütete in dieser Saison bislang siebenmal das Tor – dreimal davon in der Königsklasse.

Nun könnte Spalletti wiederum auf die Routine von Perin setzen, der im Winter beinahe zu seinem Ex-Klub FC Genua zurückgekehrt war. Juve steht vor einer sehr schwierigen Aufgabe und muss am Mittwoch einen Drei-Tore-Rückstand wettmachen. Weitere defensive Patzer wie im Hinspiel mag es nicht leiden.

