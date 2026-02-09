Galatasaray blitzt mit Millionen-Offerte für Barça-Talent Marc Bernal ab

Galatasaray hat mit einem überraschenden Vorstoss für Barcelonas Mittelfeldtalent Marc Bernal für Aufsehen gesorgt. Ob die Türken allerdings einen Spieler mit dieser Qualität überzeugen können, bleibt offen.

Der türkische Spitzenklub soll ein Angebot in Höhe von 30 Millionen Euro für den 18-jährigen Spanier abgegeben haben, das laut Berichten persönlich von Präsident Dursun Özbek abgesegnet wurde. Zusätzlich wurde Bernal ein Gehalt in Aussicht gestellt, das dem Dreifachen seiner aktuellen Bezüge entsprechen soll.

Der FC Barcelona erteilte dem Vorhaben jedoch eine klare Absage. Die Verantwortlichen machten deutlich, dass Bernal derzeit nicht zum Verkauf steht. Der Nachwuchsspieler gilt als wichtiger Bestandteil der Zukunftsplanung der Katalanen und ist noch bis Juni 2029 an den Klub gebunden.