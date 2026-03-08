Leon Goretzka kann sich vor Anfragen kaum retten

Die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern München neigt sich dem Ende entgegen. Der Mittelfeldspieler hat angekündigt, den Rekordmeister verlassen zu wollen, wenn sein Vertrag im Sommer 2026 ausläuft. In diesem Zusammenhang wird nun auch Galatasaray als möglicher Interessent genannt.

Der 29-Jährige machte deutlich, dass er seine Karriere weiterhin auf höchstem Niveau fortsetzen möchte. Gleichzeitig zeigte er sich bei der Suche nach seinem nächsten Verein gelassen und erklärte, dass er zunächst abwarten wolle, welche Optionen sich auf dem Transfermarkt ergeben. Goretzka betonte, dass er sich nicht unter Druck setzen lasse und die Entwicklung der Situation ruhig beobachten werde.

Der deutsche Nationalspieler schloss zudem ein Auslandsabenteuer ausdrücklich nicht aus. Ein Engagement ausserhalb Deutschlands könne für ihn eine interessante Erfahrung sein. Dabei merkte er mit einem Augenzwinkern an, dass ein sonniges Land durchaus reizvoll wäre – stellte aber klar, dass seine Entscheidung letztlich nicht vom Wetter abhängen werde. Vielmehr gehe es darum, die sportlich passende Herausforderung zu finden, sobald sich eine geeignete Gelegenheit bietet.