Lionel Messi beginnt sein US-Abenteuer

Lionel Messi beginnt nach einem längeren Urlaub sein Abenteuer in den USA.

Der 36-jährige Superstar ist in Florida gelandet und wird am Sonntag als neuer Spieler von Inter Miami vorgestellt. Videos zeigen, wie Messi mit einem Privatjet auf einem Flughafen in der Nähe seines künftigen Arbeitgebers in Fort Lauderdale gelandet ist. An der Arena hatten sich Fans versammelt, um den Weltmeister in Empfang zu nehmen.

Messi wird bei Inter Miami in dieser Woche einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterzeichnen. Pro Saison soll er künftig 60 Mio. US-Dollar kassieren.

Inter Miami will seine Transferoffensive fortsetzen und auch die früheren Barça-Profis Sergio Busquets und Jordi Alba verpflichten. Beide kennt Messi bestens.

psc 12 Juli, 2023 09:56