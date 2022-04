Peter Stöger bringt sich als ÖFB-Teamchef ins Spiel

Peter Stöger bekundet erstmals öffentlich Interesse an der Übernahme des Trainerpostens bei der österreichischen Nationalmannschaft.

Der ÖFB ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Franco Foda, der in der vergangenen Woche letztmals an der Seitenlinie stand. Als Kandidaten wurden bislang unter anderem die beiden Schweizer Lucien Favre und Marcel Koller genannt (4-4-2.ch berichtete). Auch Peter Stöger scheint ein Anwärter zu sein. Der 55-Jährige stand sogar bereits in Kontakt mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. “Es war klar, dass es mit viel mehr Trainern Gespräche geben wird. Ich habe im Grunde auch gesagt, wenn das wer möchte, dann ist der Job für mich interessant”, so Stöger gegenüber “Sky”.

Man wisse, “wie wir Fussball sehen. Wir haben uns ausgetauscht. Ich habe meine Einschätzung gegeben, was ich von aussen wahrgenommen habe. Er hat dann ein bisschen davon erzählt, was er selbst innen wahrgenommen hat.”

Zurzeit ist Stöger ohne Aufgabe. Im vergangenen Dezember musste er bei Ferencvaros Budapest gehen.

psc 4 April, 2022 12:15