Rauswurf droht

Rafael Benitez droht nach Rekordvertrag in Griechenland bereits die Entlassung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 16:26
Rafael Benitez droht nach Rekordvertrag in Griechenland bereits die Entlassung

Der spanische Trainer Rafael Benitez muss seine Koffer in Griechenland nur vier Monate nach der Ankunft möglicherweise bereits wieder packen.

Der 65-Jährige steht bei Panathinaikos angesichts der sportlich dürftigen Bilanz vor dem Aus. In der heimischen Liga belegt Panathinaikos nur den 5. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Leader Olympiakos beträgt ganze 14 Zähler. Immerhin steht die Mannschaft in der Europa League in den Playoffs. Dort wartet Viktoria Pilsen. Medienberichten zufolge ist diese Partie am Donnerstag und auch das Ligaspiel gegen OFI am Wochenende für die Zukunft von Benitez entscheidend.

Es wird berichtet, dass einige Spieler mit den Methoden des früheren Liverpool-Trainers nicht zufrieden sind. Gerade in taktischer Hinsicht gebe dieser der Mannschaft zu wenig mit auf den Weg.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte der Starcoach einen lukrativen Vertrag bis 2027 unterzeichnet: Rund 5 Mio. Euro soll er pro Jahr kassieren – so viel wie noch kein anderer Klubtrainer in Griechenland.

Griechische Medien spekulieren sogar schon über die mögliche Benitez-Nachfolge: Der Kroate Igor Biscan wird heiss gehandelt.

