Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

Die Leihe von Renato Sanches zu Panathinaikos läuft im kommenden Juni aus. Der Mittelfeldspieler steht weiterhin bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, und das aktuelle Leihgeschäft enthält keine Kaufoption. Damit müsste der griechische Klub über eine neue Vereinbarung verhandeln, falls man den Portugiesen auch über den Sommer hinaus halten möchte.

Eine Verlängerung der Leihe gilt derzeit jedoch als eher unwahrscheinlich. Laut Berichten von «Gazzetta.gr» müsste Panathinaikos vermutlich einen festen Transfer mit PSG aushandeln, um Sanches dauerhaft zu verpflichten. Der französische Meister zeigt sich demnach grundsätzlich offen für einen Verkauf, da der Vertrag des Mittelfeldspielers noch bis 2027 läuft.

Ob es tatsächlich zu einem solchen Schritt kommt, hängt stark von der sportlichen Planung des Vereins ab. Klubbesitzer Giannis Alafouzos soll bereits signalisiert haben, dass er die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen würde, falls Trainer Rafa Benitez den Verbleib des Spielers ausdrücklich befürwortet. Am Ende der Saison muss Panathinaikos daher entscheiden, ob sich eine grössere Investition in den portugiesischen Nationalspieler lohnt oder nicht.