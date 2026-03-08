SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
PSG kann entscheiden

Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 März, 2026 11:49
Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

Die Leihe von Renato Sanches zu Panathinaikos läuft im kommenden Juni aus. Der Mittelfeldspieler steht weiterhin bei Paris Saint-Germain unter Vertrag, und das aktuelle Leihgeschäft enthält keine Kaufoption. Damit müsste der griechische Klub über eine neue Vereinbarung verhandeln, falls man den Portugiesen auch über den Sommer hinaus halten möchte.

Eine Verlängerung der Leihe gilt derzeit jedoch als eher unwahrscheinlich. Laut Berichten von «Gazzetta.gr» müsste Panathinaikos vermutlich einen festen Transfer mit PSG aushandeln, um Sanches dauerhaft zu verpflichten. Der französische Meister zeigt sich demnach grundsätzlich offen für einen Verkauf, da der Vertrag des Mittelfeldspielers noch bis 2027 läuft.

Ob es tatsächlich zu einem solchen Schritt kommt, hängt stark von der sportlichen Planung des Vereins ab. Klubbesitzer Giannis Alafouzos soll bereits signalisiert haben, dass er die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen würde, falls Trainer Rafa Benitez den Verbleib des Spielers ausdrücklich befürwortet. Am Ende der Saison muss Panathinaikos daher entscheiden, ob sich eine grössere Investition in den portugiesischen Nationalspieler lohnt oder nicht.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Mehr entdecken
PSG kann entscheiden

Zukunft von Renato Sanches bei Panathinaikos noch offen

8.03.2026 - 11:49
Monaco-Captain nahm Rache

Denis Zakaria nach PSG-Sieg: «Hatten eine Rechnung zu begleichen»

7.03.2026 - 09:29
Schottet sich ab

Khvicha Kvaratskhelia soll PSG-Mitspieler wegen Extrawurst verärgern

6.03.2026 - 10:24
Portugiese nicht zu haben

Real Madrid hat bei seinen Bemühungen um Vitinha keine Chance

5.03.2026 - 16:52
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Es wird wieder geklotzt

PSG könnte 120 Mio. für neuen Mittelstürmer hinlegen und hat Favoriten

4.03.2026 - 09:43
Zukunftslösung

Liverpool offenbar bereit für Mega-Offerte bei João Neves

1.03.2026 - 17:57
Kein Gesprächsbedarf

PSG: Stillstand bei Mayulu-Verlängerung

1.03.2026 - 12:18
Unzufriedene Situation

Juventus hält an Kolo Muani fest – PSG-Kontakte wieder aufgenommen

1.03.2026 - 07:58
PSG ist dran

Tapsoba vor möglichem Abgang nach Frankreich

22.02.2026 - 14:23