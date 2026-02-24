Ex-Bundesliga-Profi Philipp Max steht vor Wechsel nach Japan

Der frühere Bundesliga- und einstige PSV-Profi Philipp Max wird wohl in Kürze in Japan unterschreiben.

Nachdem der 32-jährige Deutsche seinen Vertrag bei Panathinaikos in Griechenland aufgelöst hat, steht er nun vor einer gänzlich neuen Herausforderung in Asien. Laut der japanischen Zeitung «Sponchi» wird Philipp Max bei J-League-Klub Gamba Osaka unterzeichnen. Mit Jens Wissing steht da ein deutscher Trainer unter Vertrag. Als strategischer Berater fungiert mit Jörn-Erik Wolf ebenfalls ein Deutscher.

Auch auf dem Platz könnte nun also ein früherer deutsche Nationalspieler kommen. Max hatte zuletzt bei Panathinaikos in anderthalb Jahren nur elf Partien bestritten. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom März 2025. Nun will der Linksverteidiger einen Neustart vollziehen.