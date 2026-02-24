SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Herausforderung

Ex-Bundesliga-Profi Philipp Max steht vor Wechsel nach Japan

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 09:36
Ex-Bundesliga-Profi Philipp Max steht vor Wechsel nach Japan

Der frühere Bundesliga- und einstige PSV-Profi Philipp Max wird wohl in Kürze in Japan unterschreiben.

Nachdem der 32-jährige Deutsche seinen Vertrag bei Panathinaikos in Griechenland aufgelöst hat, steht er nun vor einer gänzlich neuen Herausforderung in Asien. Laut der japanischen Zeitung «Sponchi» wird Philipp Max bei J-League-Klub Gamba Osaka unterzeichnen. Mit Jens Wissing steht da ein deutscher Trainer unter Vertrag. Als strategischer Berater fungiert mit Jörn-Erik Wolf ebenfalls ein Deutscher.

Auch auf dem Platz könnte nun also ein früherer deutsche Nationalspieler kommen. Max hatte zuletzt bei Panathinaikos in anderthalb Jahren nur elf Partien bestritten. Sein letztes Pflichtspiel datiert vom März 2025. Nun will der Linksverteidiger einen Neustart vollziehen.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga
Mehr entdecken
Neue Herausforderung

Ex-Bundesliga-Profi Philipp Max steht vor Wechsel nach Japan

24.02.2026 - 09:36
Von der Insel

Für Nathaniel Brown gibt es den nächsten hochkarätigen Interessenten

23.02.2026 - 14:34
Abschied wahrscheinlich

Bayern beobachtet Brown – Frankfurt bereitet sich auf Angebote vor

22.02.2026 - 11:31
Schweizer Legionäre

Joël Schmied köpft fast Eigentor, Albian Hajdari mit erster Bundesliga-Vorlage

21.02.2026 - 17:52
Mit Rolle unzufrieden

Michael Zetterer könnte Frankfurt schon wieder verlassen

20.02.2026 - 12:47
Imponiert

Mario Götze nennt einen Wunschklub in Saudi-Arabien

20.02.2026 - 10:33
In Richtung Verlängerung

Bei Mario Götze gibt es eine Tendenz

18.02.2026 - 15:29
Schlimme Befürchtungen

Grosse Sorgen um Eintracht-Verteidiger Arthur Theate

11.02.2026 - 17:02
Dritte Leihe

Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

6.02.2026 - 16:30
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16