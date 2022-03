Offiziell: Der FC Schalke 04 trennt sich von Grammozis

Der FC Schalke 04 Trainer Dimitrios Grammozis. Die Knappen sehen den Aufstieg in Gefahr.

Dimitrios Grammozis ist nicht mehr länger Coach beim FC Schalke 04, dies bestätigte der Zweitligist am Sonntag. Die Klubführung der Gelsenkirchener hat diese Entscheidung einen Tag nach der bitteren 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock getroffen.

#S04-Update: Dimitrios Grammozis ist ab sofort freigestellt, gleiches gilt für seinen Assistenten Sven Piepenbrock sowie Torwarttrainer Wil Coort. Mehr dazu auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) March 6, 2022

Die Schalker rangieren in der 2. Bundesliga nach dem 25. Spieltag auf dem sechsten Tabellenplatz. Sollte Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden siegen, würde der Abstand von S04 auf den Relegationsplatz bereits sechs Punkte betragen. Wer Grammozis beerben soll, ist indes noch offen.

Sportdirektor Rouven Schröder wird wie folgt zitiert: “Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt.”

adk 6 März, 2022 10:12