Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger

Der FC Aarau kann mindestens bis zum Ende dieser Saison auf Abwehrspieler Ibrahima Cissé zählen.

Der 24-Jährige wechselt von Partnerverein Schalke 04 zum Challenge League-Klub, wo er zunächst bis Saisonende unterschreibt. Der FCA verfügt darüber hinaus über eine Option zur Verlängerung. Cissé lief in der Vergangenheit zweimal für die malische Nationalmannschaft auf. Ins Aufgebot des Afrika Cups, der zurzeit läuft, hat er es jedoch nicht geschafft.

Auch auf Schalke spielte er seit geraumer Zeit keine Rolle mehr. In dieser Saison bestritt er noch keine Einsätze. Dies soll sich in Aarau nun ändern. «Ibrahima zeichnet sich durch sein Kopfballspiel und seine Zweikampfstärke aus. Er bietet uns eine zusätzliche Option in der Defensive», sagt FCA-Sportchef Elsad Zverotic zum Neuzugang.