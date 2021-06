Corona-Chaos vor EM: Busquets positiv – Portugal in Quarantäne?

Kurz vor Beginn der Europameisterschaft gibt es bei mehreren Teams Chaos wegen Corona: Spaniens Kapitän Sergio Busquets wurde positiv getestet. Und auch Portugals Nationalmannschaft muss möglicherweise in Quarantäne.

Grund ist das Testspiel zwischen Spanien und Portugal (0:0), bei dem Busquets am vergangenen Freitag während einer Stunde auf dem Platz stand. Unter anderem umarmte er Ronaldo. Ausserdem stand er bei einem Teamfoto dicht an dicht mit anderen Spielern. Am Sonntag wurde ein positiver Corona-Test des Barça-Profis publik. Er befindet sich in Isolation. Ob er am Turnier teilnehmen kann, ist fraglich. Noch besteht die leise Hoffnung, dass es sich um einen falsch positiven Test handelt. Spaniens Testspiel gegen Litauen am Dienstag fällt in geplanter Form aus. Die Iberer schicken stattdessen eine U21-Auswahl. Immerhin sind Nachtests bei allen anderen Spielern vorerst negativ ausgefallen. Weitere Tests im Laufe dieser Woche folgen, um zu sehen, ob es zu einer Ketteninfektion kam.

Die “AS” berichtet, dass möglicherweise auch Portugals Nationalelf in Quarantäne muss. Wie es um den EM-Auftakt der beiden Teams bestellt ist, steht noch in den Sternen. Spanien trifft am kommenden Montag auf Schweden, Portugal tags darauf auf Ungarn.

psc 7 Juni, 2021 09:56