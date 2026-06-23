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VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 15:26
VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender

Der VfL Bochum hat den Transfer von Michael Steinwender offiziell abgeschlossen. Der österreichische Innenverteidiger wechselt von Heart of Midlothian nach Bochum und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

Der Wechsel soll zum 1. Juli vollzogen werden, vorbehaltlich der internationalen Freigabe. Über die Ablösesumme wurde offiziell nichts bekanntgegeben. Aus Schottland heisst es jedoch, dass Hearts mit dem Transfer einen Gewinn erzielt. Steinwender war erst vor 18 Monaten vom schwedischen Klub IFK Värnamo nach Edinburgh gewechselt. Bochum setzte sich dabei offenbar gegen Konkurrenz aus der 2. Bundesliga durch.

Mehrere Vereine sollen Interesse gezeigt haben, letztlich entschieden sich die Verantwortlichen jedoch erfolgreich für den 22-Jährigen. In der vergangenen Saison gehörte Steinwender zu den Stammspielern bei Hearts. Der Innenverteidiger absolvierte 35 Pflichtspiele und steuerte dabei ein Tor sowie zwei Vorlagen bei. Langfristig verfolgt Steinwender ein klares Ziel. Der Österreicher möchte sich über starke Leistungen für die Bundesliga empfehlen. Der Wechsel nach Bochum soll ein wichtiger Schritt auf diesem Weg sein.

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