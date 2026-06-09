Der FC St. Gallen leiht Verteidiger Colin Kleine-Bekel ein weiteres Jahr aus

Der FC St. Gallen kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Abwehrspieler Colin Kleine-Bekel zählen. Der 23-jährige Deutsche wird ein weiteres Jahr vom VfL Bochum ausgeliehen.

Dies verkündeten die Espen im Laufe des Dienstags. Kleine-Bekel stiess zu Beginn dieses Jahres auf Leihbasis zum FCSG und hat in der Abwehr 14 Partien in der Meisterschaft bestritten. Dabei gelang ihm ein Treffer. Hinzu kommen die beiden Einsätze im Halbfinal und Final des Schweizer Cups, den die Ostschweizer gewinnen konnten.

Ausgebildet wurde der gross gewachsene Abwehrspieler einst unter anderem bei Borussia Dortmund. Sein Vertrag in Bochum wurde im Rahmen der Leihe vorzeitig bis 2029 verlängert.

Vorerst heisst seine Zukunft aber weiterhin St. Gallen. «Colin hat in den vergangenen Monaten seinen sportlichen und menschlichen Wert für unsere Mannschaft und unseren Klub mehr als nachgewiesen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Colin und dem VfL Bochum eine erneute Einigung für eine weitere Zusammenarbeit finden konnten», sagt Sportchef Roger Stilz zur Personalie.