Manuel Akanji ist von Umgang des BVB mit ihm enttäuscht

Manuel Akanji ist nicht einverstanden damit, wie Borussia Dortmund in dieser Saison vor seinem Wechsel zu Manchester City mit ihm umgegangen ist.

Der Schweizer Nationalspieler durfte vor seinem Transfer auf die Insel Ende August zwar noch normal beim BVB mittrainieren, musste aber für sämtliche Pflichtspiele auf die Tribüne und wurde von Trainer Edin Terzic nicht mehr berücksichtigt. “Es war keine einfache Zeit für mich. Ich war ja Teil der Mannschaft und hatte einen laufenden Vertrag, war fokussiert und habe weiterhin Gas gegeben im Training. Das Leistungsprinzip zählte nicht mehr, ich sass auf der Tribüne, egal, wie gut ich trainierte”, erzählt Akanji im Gespräch mit “Blick”.

Auch medial wurde mitunter falsch berichtet, wie der 27-Jährige ausführt. So habe er, anders als kolportiert, Borussia Dortmund nicht aus finanziellen Gründen verlassen. Er habe in Vertragsgesprächen “mit Dortmund nie über Zahlen geredet. Es ging mir nie ums Geld. Ich fand es krass, dass mir das aus dem Nichts vorgeworfen wurde.” Ein vermeintliches zweites Angebot zur Verlängerung von Seiten des BVB habe es nie gegeben: “Es gab ja nicht mal ein erstes schriftliches Angebot, keine Verhandlung, nichts, weil der BVB von Beginn an wusste, es ist keine Frage des Geldes, sondern ich wollte eine Veränderung. Es wurden also Sachen über mich behauptet, die einfach nicht stimmten.”

Dass er in Dortmund nicht verlängern würde war für Akanji “schon Anfang der letzten Saison” klar: “Dortmund teilte mir zwar schon sehr früh mit, dass sie gerne den Vertrag mit mir verlängern wollen. Weil mein Berater aber wusste, dass ich gerne den nächsten Schritt machen würde und durch eine Vertragsverlängerung ein Transfer nicht einfacher wird, haben wir dem Klub offen und ehrlich kommuniziert, dass wir nicht verlängern werden.”

Inzwischen steht der Innenverteidiger bei Manchester City unter Vertrag. Die Engländer zahlten 17,5 Mio. Euro Ablöse für den Schweizer.

psc 12 September, 2022 15:30