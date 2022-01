Mats Hummels peilt Comeback in der Nationalmannschaft an

Obwohl Mats Hummels seit der Übernahme von Hansi Flick als Cheftrainer bei der deutschen Nationalmannschaft noch nie aufgeboten wurde, hat er das Kapitel DFB-Team noch längst nicht abgeschlossen.

Wie die “Bild” berichtet, kann der 33-jährige BVB-Verteidiger inzwischen endlich wieder beschwerdefrei trainieren. Und Hummels hat grosse Ziele: Er will an der WM in Katar Ende des Jahres teilnehmen. Ob es ihm dazu reicht, ist offen. Die Konkurrenz ist gross. Flick sagte vor einigen Wochen über den Abwehrspieler: “Mats hat nicht dieses Niveau, diese Qualität in seinem Spiel. Ich weiss auch, wenn ich ihn so sehe, auch mit ihm spreche, dass er schon so das eine oder andere Problemchen hat.”

psc 6 Januar, 2022 10:09