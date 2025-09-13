Neuer Klub in der Türkei – Nuri Sahin findet nächste Trainerstation

Nuri Sahin ist zurück im Fussballbusiness. Der vereinslose Trainer wird in der Türkei eine neue Stelle antreten.

In der türkischen Süper Lig gab es trotz der jungen Saison bereits einige Trainerwechsel, unter anderem trennte sich Basaksehir von seinem Übungsleiter Cagdas Atan. Der Klub aus Istanbul hat nun einen Nachfolger gefunden.

Basaksehir gibt auf seinen Kanälen bekannt, dass mit Nuri Sahin eine grundsätzlich Einigung über eine Zusammenarbeit erzielt wurde. Der vereinslose Deutsch-Türke wird demnach am kommenden Montag seinen Vertrag unterzeichnen und im Anschluss im Rahmen einer Presskonferenz vorgestellt.

In der Türkei war Sahin schon bei Antalyaspor als Trainer beschäftigt. Bei Borussia Dortmund wurde er im Januar dieses Jahres von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Seitdem war der 37-Jährige auf Jobsuche.

ℹ️ Kamuoyuna Duyuru | Nuri Şahin pic.twitter.com/ygFU7Lm6W4 — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) September 13, 2025

