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Borussia Dortmund will Fabio Silva im Sommer nicht verlieren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 17:22
Borussia Dortmund will Fabio Silva im Sommer nicht verlieren

Obwohl der portugiesische Stürmer Fabio Silva bei Borussia Dortmund nicht ganz so eingeschlagen hat, wie sich dies die Klubbosse vorgestellt hatten, wird er den Verein nach dieser Saison aller Voraussicht nach nicht verlassen.

Trainer Niko Kovac räumt zwar ein, dass der 23-Jährige zumindest toremässig nicht da steht, wo er auch persönlich möchte, betont aber, dass er weiterhin auf Silva setzt: «Natürlich hat er noch nicht so viele Tore geschossen, aber das liegt an der Anzahl der Minuten, die er gespielt hat. Je mehr Minuten er bekommt, desto mehr Chancen hat er, ein Tor zu erzielen. Er arbeitet sich da heran. Das zeigt einmal mehr, dass Spieler Zeit brauchen.»

Dem früheren Wolves-Profi sind im Dortmunder Trikot in 33 Partien erst zwei Treffer erzielt. Kovac sieht aber eine positive Entwicklung: «Seit nun schon drei oder vier Wochen sehe ich im Training einen Fabio, der wirklich einen Gang zugelegt hat. Am Anfang hinkte er in Sachen Selbstvertrauen und Physis hinterher – Dinge, die man in einer Liga wie dieser braucht. Früher kam er nur für kurze Einsätze, aber jetzt bekommt er immer mehr Spielzeit, weil ich sehe, dass er grosse Fortschritte gemacht hat. Der Einfluss, den er hatte, war wirklich gut.»

Beim BVB glaubt man weiterhin fest an die Qualitäten des Portugiesen, der bis 2030 unter Vertrag steht. Ein Verkauf nach nur einem Jahr im sommer ist nicht geplant.

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