SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verstärkung im Angriff

Serhou Guirassy avanciert bei Milan zum Wunschkandidaten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 März, 2026 10:31
Serhou Guirassy avanciert bei Milan zum Wunschkandidaten

Milan sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Mittelstürmer. Wunschkandidat ist Serhou Guirassy.

Der 29-jährige Angreifer von Borussia Dortmund ist laut «Gazzetta dello Sport» bei den Rossoneri ein heisses Thema. Der Stürmer steht beim BVB derzeit noch bis 2028 unter Vertrag, verfügt aber über eine Ausstiegsklausel.

Milan wollte im Winter im Angriff bereits nachlegen. Der Transfer von Jean-Philippe Mateta zerschlug sich in letzter Minute, nachdem beim Medizintest Probleme aufgetaucht sind.

Im Sommer soll nun definitiv ein neuer Angreifer kommen. Neben Guirassy stehen auch Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Darwin Núñez (26, Al-Hilal) und Nicolas Jackson (24, Chelsea/FC Bayern) im Fokus der Mailänder.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Mehr entdecken
Widerstand

Ein wichtiger Bayern-Verantwortlicher ist kein Schlotterbeck-Fan

2.03.2026 - 17:05
Verstärkung im Angriff

Serhou Guirassy avanciert bei Milan zum Wunschkandidaten

2.03.2026 - 10:31
Ausfall

Manuel Neuer reist nicht nach Dortmund

27.02.2026 - 17:25
Im Winter

Der BVB hat für Guirassy «viel Geld» abgelehnt

27.02.2026 - 16:58
Verteidiger ist zurück

Schlotterbeck-Entscheidung für das Bayern-Spiel gefallen

27.02.2026 - 13:59
In finanzieller Hinsicht

Das Champions League-Aus hat für den BVB drastische Konsequenzen

26.02.2026 - 15:33
Thuram-Nachfolger?

Karim Adeyemi steht im Fokus von Inter Mailand

26.02.2026 - 14:51
Unangefochtene Nummer 1

Niko Kovac stärkt Gregor Kobel nach Patzer den Rücken

26.02.2026 - 11:02
"Muss ich klären"

Gregor Kobel nach Patzer mit knallharter Selbstkritik

25.02.2026 - 23:07
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben

25.02.2026 - 12:07