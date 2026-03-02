Serhou Guirassy avanciert bei Milan zum Wunschkandidaten

Milan sucht im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Mittelstürmer. Wunschkandidat ist Serhou Guirassy.

Der 29-jährige Angreifer von Borussia Dortmund ist laut «Gazzetta dello Sport» bei den Rossoneri ein heisses Thema. Der Stürmer steht beim BVB derzeit noch bis 2028 unter Vertrag, verfügt aber über eine Ausstiegsklausel.

Milan wollte im Winter im Angriff bereits nachlegen. Der Transfer von Jean-Philippe Mateta zerschlug sich in letzter Minute, nachdem beim Medizintest Probleme aufgetaucht sind.

Im Sommer soll nun definitiv ein neuer Angreifer kommen. Neben Guirassy stehen auch Mateo Retegui (26, Al-Qadsiah), Darwin Núñez (26, Al-Hilal) und Nicolas Jackson (24, Chelsea/FC Bayern) im Fokus der Mailänder.