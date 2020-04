Coutinho verhandelt mit einem Premier League-Klub

Coutinho wird nach zweieinhalb eher verpatzten Jahren bei Barça und dem FC Bayern wohl auf die Insel zurückkehren.

Wie der italienische Transfermarktexperte Nicolo Schira berichtet, laufen bereits Gespräche zwischen dem 27-jährigen Brasilianer und dem FC Chelsea. Die Blues zeigen demnach grosses Interesse an Coutinho.

Die Chancen auf einen Transfer sind intakt. Begünstigt wird das ganze durch die guten Beziehungen zwischen Coutinhos Berater Kia Joorabchian und dem FC Chelsea.

Der Spielgestalter ist noch bis Saisonende von Barça an den FC Bayern ausgeliehen. Die Münchner besässen eine Kaufoption in Höhe von 120 Mio. Euro, die aber nicht gezogen wird. Barça ist offenbar nicht wirklich daran interessiert, den Nationalspieler wieder in den Kader zu integrieren. Als Ablöse werden 60 bis 80 Mio. Euro gefordert. Auch eine neuerliche Leihe des bis 2023 gebundenen Profis ist denkbar.

psc 3 April, 2020 17:13